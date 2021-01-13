Шотландський футболіст урятував команду неймовірним голом із центру поля. Відео

Нападник шотландського клубу "Данді Юнайтед" Лоуренс Шенкленд відзначився фантастичним голом у 23-му турі чемпіонату країни.

25-річний футболіст збірної Шотландії врятував свою команду від поразки в матчі проти "Сент-Джонстон" (2:2), забивши м'яч із центру поля.

На 53-й хвилині за рахунку 1:2 гості невдало розіграли штрафний, дозволивши супернику зробити перехоплення. Шенкленд побачив, що голкіпер гостей не встигає повернутися до воріт, і потужним пострілом відправив шкіряну сферу чітко під поперечину.

Ця нічия дозволила "Данді" набрати 27 очків і зберегти шосту сходинку в турнірній таблиці Вищої ліги. "Сент-Джонстон" іде дев'ятим. Лідирує із 65 пунктами "Рейнджерс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський футболіст "Крузейро" Рафаель Собіс, батько якого – українець, забив гол фантастичним ударом із центру поля в матчі місцевої Серії Б проти "Греміо Бразил".