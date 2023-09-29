Шокировал россиян в Москве и возил по газону звезд 'Барселоны': самые яркие и важные голы Шевченко

29 сентября 47 лет исполнилось легенде украинского футбола, обладателю "Золотого мяча" и бывшему тренеру национальной сборной Андрею Шевченко. На счету уроженца Киевской области огромное количество голов, которые переписали нашу спортивную историю. А такие мячи, как в ворота россиянина Филимонова, подарили просто незабываемые эмоции.

В день рождения Шевченко OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие и знаковые матчи и голы в карьере форварда.

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"БАРСЕЛОНА". Погром, который киевское "Динамо" устроило в 1997 году "Барселоне" в Лиге чемпионов навсегда останется одним из самых ярких моментов в истории украинского футбола. Сначала каталонских гранд пал в Киеве (0:3), а затем 5 ноября на легендарном "Камп Ноу" настал звездный час 21-летнего Шевченко, который разобрал защиту соперника и оформил хет-трик.

Поражение на "Олимпийском" тренер "Барсы" Луи ван Гал считал случайным и обещал дома снять с "Динамо" скальп. Но уже на 9-й минуте Шевченко после розыгрыше штрафного пробил вернувшегося после травма Витора Байю. Затем еще до конца первого тайма Андрей удвоил преимущество гостей после удара головой и довел счет до разгрома, реализовав пенальти, который сам заработал. А точку на 77-й минуте поставил Сергей Ребров – 4:0.

"Конечно, была вера. Я думаю, что если ехать на такие матчи и не верить в себя, то нет смысла приезжать", – заявил после поединка Шевченко.

"РЕАЛ". 17 марта 1999 года пришла очередь "Реала" почувствовать на себе всю мощь динамовского нападения. Команды сошлись в 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде встреча завершилась вничью 1:1, и все решил поединок в Киеве, в котором Шевченко сделал дубль – 2:0 – и вывел украинский клуб в исторический полуфинал ЛЧ.

Отдав инициативу гостям во главе с Роберто Карлосом и Раулем, "Динамо" играло на любимых контратаках. И на 63-й минуте после выверенного паса Белькевича Шевченко убежал один на один с вратарем, которому пришлось фолить в штрафной. Андрей сам пробивал пенальти. И хоть не забил с 11 метров, первым успел на добивание и открыл счет.

Затем на 79-й минуте Шевченко отдал пас на Реброва, ворвался в штрафную, где его нашел Сергей, и в падении отправил мяч в ворота.

"Я чувствовал, что Сергей сделает эту передачу, потому что по-другому она не проходила. Думаю, после первого забитого нами мяча соперники начали ошибаться, у них появилась нервозность. Им нужно было лучше подготовиться к матчу, чтобы иметь хоть какие-то шансы нас обыграть", – вспоминал матч Шевченко.

СБОРНАЯ РОССИИ. 9 октября 1999 года в Москве сборная Украины cыграла один из самых эмоциональных матчей в своей истории, а Шевченко забил, наверное, свой наиболее знаковый гол. Команда Сабо играла с РФ в рамках отбора к Евро-2000. После двух ничьих с чемпионом мира Францией "сине-желтые" отдали последние силы в "Лужниках" и похоронили шансы России участие в чемпионате Европы.

Украина пропустили на 75-й минуте после удара Карпина со штрафного, но не собиралась сдаваться. Мизин заработал штрафной, вынудив Смертина нарушить правила, Шевченко то ли ударил, то ли навесил метров с 40-ка. И вратарь россиян Филимонов совершил свой фирменный ляп, фактически залетев в ворота вместе с мячом. За что голкипера затравили в РФ. А ничья 1:1 была для хозяев сродни поражению.

"ИНТЕР". Большую часть сезона-2002/03 украинский нападающий "Милана" пропускал из-за травмы, однако в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" именно гол Шевченко вывел "россо-нери" в их девятый финал самого престижного еврокубка.

В добавленное к первому тайму время Шевченко получил в чужой штрафной хитрый пас от Зеедорфа и сотворил маленькое чудо. Нападающий сборной Украины обыграл защитника Кордобу, и, падая, перекинул мяч через выскочившего из ворот Тольдо. За 10 минут до конца матча "Интер" сравнял счет, но "Милан" пошел дальше за счет гола на выезде, хотя оба миланских клуба играют на одном стадионе.

ФИНАЛ ЛЧ. 28 мая 2003 года Шевченко выиграл Лигу чемпионов в составе "Милана", став первым украинцем, кому это удалось. В поединке с туринским "Ювентусом" в Манчестере он пробил оборону "Старой Синьоры" уже в дебюте, но судья не засчитал гол нападающего, зафиксировав положение "вне игры". По мнению рефери, находившийся в офсайде Руй Кошта, мешал вратарю "Ювентуса" увидеть момент удара.

В итоге ни в основное, ни в дополнительное время зрители не увидели голов, а судьбу трофея решили послематчевые пенальти. Шевченко предстояло бить последним, и он сумел переиграть легендарного Буффон и принести "Милану" победу. А позднее это гарантировало украинцу "Золотой мяч".

"ФЕНЕРБАХЧЕ". 23 ноября 2005 года на групповом этапе Лиги чемпионов "Милан" разгромил на выезде турецкий "Фенербахче" со счетом 4:0. И все мячи в этом матче забил Андрей Шевченко, фактически не заметив обороны стамбульцев.

Украинец стал лишь пятым футболистом, которому удавалось сделать покер в одном матче Лиги чемпионов после Марко ван Бастена ("Милан"), Симоне Индзаги ("Лацио"), Дадо Пршо ("Монако") и Руда ван Нистельроя (МЮ). Также один из мячей Андрея стал юбилейным, 6000-м в ЛЧ, с учетом голов в предварительных раундах. Милан дошел в том розыгрыше до полуфинала, а Шева с девятью голами стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов.

ТУНИС. Выступая на своем первом чемпионате мира, 23 июня 2006 года сборная Украины проводила заключительный матч группового этапа против Туниса и для выхода из группы должна была побеждать африканскую команду. "Сине-желтые" создали много опасных моментов у чужих ворот, но пробили оборону соперника лишь раз.

Судьбу противостояния на "Олимпийском стадионе" в Берлине решил пенальти в исполнении Андрея Шевченко. Надо сказать, что лидер "сине-желтых" сам заработал 11-метровый на 70-й минуте и сам его реализовал. Благодаря чему Украины одержала вторую победу в группе H и со второго места вышла в 1/8 финала ЧМ-2006.

ШВЕЦИЯ. В 2012 году Шевченко наконец-то удалось сыграть и на чемпионате Европы, который принимали Украина и Польша. Первый матч на Евро "сине-желтые" проводили 11 июня на НСК "Олимпийский" в Киеве против сборной Швеции, которую смогли обыграть благодаря дублю Шевы – 2:1.

Счет в матче на 55-й минуте открыл Златан Ибрагимович, расстреляв пятого с близкого расстояния. После чего свое слово сказала украинская легенда. Буквально за семь минут Шевченко оформил дубль, воспользовавшись передачами Ярмоленко и Коноплянки. И оба мяча были забиты головой. И хоть из группы Украина не вышла, это было красивое прощание со сборной.

"Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого поединка, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось завершить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Еще приятнее было то, что мы добились победы", – рассказывал Шевченко сайту УЕФА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский назначил экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко своим внештатным советником.

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