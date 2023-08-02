'Шипя от злобы, ненавидят Россию': легенда 'Спартака' послал иностранцев, которые 'на хр*н не нужны'

Легендарный тренер московского "Спартака" Олег Романцев выступил против приглашения в клубы из РФ иностранцев из стран, которые "шипя от злобы, ненавидят Россию". Экс-наставник национальной сборной страны-агрессорки оскорбительно высказался в адрес таких спортсменов, проявив абсолютное неуважение.

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Об этом Романцев заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Восьмикратный чемпион России призвал команды покупать футболистов только из так называемых дружественных стран, которые должны быть на голову выше местных игроков.

"Что касается проблемы покупки легионеров, то не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны – обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, – милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Карпину, Онопко, Аленичеву, Никифорову и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу", – сказал Романцев.

Ранее Депутат Государственной думы Роман Терюшков призвал российские футбольные клубы полностью отказаться от иностранных игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый "глава федерации футбола "ДНР" Павел Давыденко размечтался о включении "донецкого "Шахтера" в чемпионат России.

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