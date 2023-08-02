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"Шипя от злобы, ненавидят Россию": легенда "Спартака" послал иностранцев, которые "на хр*н не нужны"

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
2,3 т.
'Шипя от злобы, ненавидят Россию': легенда 'Спартака' послал иностранцев, которые 'на хр*н не нужны'

Легендарный тренер московского "Спартака" Олег Романцев выступил против приглашения в клубы из РФ иностранцев из стран, которые "шипя от злобы, ненавидят Россию". Экс-наставник национальной сборной страны-агрессорки оскорбительно высказался в адрес таких спортсменов, проявив абсолютное неуважение.

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Об этом Романцев заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Восьмикратный чемпион России призвал команды покупать футболистов только из так называемых дружественных стран, которые должны быть на голову выше местных игроков.

"Шипя от злобы, ненавидят Россию": легенда "Спартака" послал иностранцев, которые "на хр*н не нужны"
"Шипя от злобы, ненавидят Россию": легенда "Спартака" послал иностранцев, которые "на хр*н не нужны"

"Что касается проблемы покупки легионеров, то не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны – обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, – милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Карпину, Онопко, Аленичеву, Никифорову и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу", – сказал Романцев.

"Шипя от злобы, ненавидят Россию": легенда "Спартака" послал иностранцев, которые "на хр*н не нужны"
"Шипя от злобы, ненавидят Россию": легенда "Спартака" послал иностранцев, которые "на хр*н не нужны"

Ранее Депутат Государственной думы Роман Терюшков призвал российские футбольные клубы полностью отказаться от иностранных игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый "глава федерации футбола "ДНР" Павел Давыденко размечтался о включении "донецкого "Шахтера" в чемпионат России.

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