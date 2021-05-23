Шевченко прокомментировал результат матча Украина – Бахрейн

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, комментируя ничью с Бахрейном признался, что, расценивал эту встречу, как подготовку. Наставнику было важно иметь представление о том, в каком состоянии находятся футболисты.

По словам Андрея Николаевича, когда игроки приехали неделю назад, то некоторые из них сильно отставали от своей оптимальной формы. С Бахрейном все играли с датчиками. Шевченко пообещал проанализировать полученный статистический массив.

"Эта информация по физической нагрузке мне нужна в большей степени. Команда была под нагрузкой. Она была уставшая. Мы готовили ее к официальным матчам. Где-то был брак. Моменты, которые мы не реализовываем, связаны с усталостью. Рисунок игры мне понравился. Некоторые сборники стали лучше выглядеть. Остался доволен молодыми футболистам. За недельный цикл подготовки я вижу, что игроки хорошо вникают в ту структуру, с которой еще не сталкивались", – заявил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Украина – Бахрейн завершился со счетом 1:1. После достаточно блеклой игры в первом тайме, во второй обе сборные обменялись забитыми мячами. Азиатские футболисты открыли счет ударом с пенальти. На 92-й минуте ответный гол забил Виктор Цыганков.