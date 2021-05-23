Украина - Бахрейн: видео голов товарищеского матча

Сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеской встрече в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником "сине-желтых" была команда Бахрейна (99-й номер в рейтинге ФИФА). Матч в Харькове завершился со счетом 1:1.

На 72-й минуте Анатолий Трубин в своей штрафной сбил нападающего Бахрейна Аль Хумайдана, и чешский арбитр Павел Орел однозначно указал на 11-метровую отметку. Дия реализовал наказание, пробив паненкой.

На последних секундах Виктор Цыганков спас украинскую команду от поражения.

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Украина – Бахрейн 1:1

Гол: 0:1 – 75, пенальти Дия.

1:1 – 90+2 Цыганков.

Украина – Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78), Шапаренко, Марлос, Макаренко (Сидорчук, 64), Степаненко (Судаков, 46), Зубков (Цыганков, 46), Беседин (Довбик, 46).

Бахрейн – Лутфалла, Аль-Шайх, Набил (Аль-Хазаа, 76), Аль-Шамсан, Марун, Аль-Хумайдан (Халиф, 76), Реда, Харам, Абдула, Аль-Асуад (Дия, 66), Аль-Ромайхи.

Предупреждения: Кривцов (15), Марун (38), Аль-Асуад (49), Харам (59).

Как сообщал OBOZREVATEL, всего у подопечных Андрея Шевченко до начала Еврро-2020 (11 июня) запланированы три спарринга. 3 июня украинцы сразятся в Днепре с Северной Ирландией, а 7 июня в Харькове с Кипром.