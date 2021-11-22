"Шевченко плакал от увиденного": что думают в Италии про первый матч украинского тренера в "Дженоа"

21 ноября Андрей Шевченко провел свой первый матч во главе "Дженоа" в чемпионате Италии, проиграв 0:2 "Роме". При этом два гола хозяева пропустили уже в самой концовке встречи от 18-летнего Феликса Афена-Гьяна. Но обычно беспощадные СМИ Апеннин не стали критиковать украинского тренера, а фанаты "Грифонов" ему даже сочувствуют.

OBOZREVATEL посмотрел, что о дебюте Шевченко в Серии А пишут местные газеты и болельщики "Дженоа". А также, как на противостояние с бывшим подопечным отреагировал наставник "Ромы" Жозе Моуринью.

Что пишут СМИ

Tuttosport: "18-летний мальчик из "Ромы" испортил дебют Андрея Шевченко в качестве тренера "Дженоа": бывший украинский бомбардир возвращается на поля Серии А более чем через 12 лет после своего последнего выступления в качестве футболиста в "Милане" и в итоге проигрывает 0:2 "джаллоросси". Хотя Шевченко, который борется с отсутствием множества игроков, в том числе Кришито, Кайседо и бывшего футболиста "Ромы" Дестро, вселял уверенность в атаке в тандем Пандев – Экубан".

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La Gazzetta dello Sport: "На старте матча обе команды выстроились по схеме 3–5–2, но оказались очень разными. Учитывая многочисленные потери "Дженоа", тренер "россоблу" Шевченко сосредоточился на разумном составе, в котором Бираски, Масиелло и Васкес блокируются перед Сиригу, а группы под председательством Сабелли и Камбиассо пробуют пробить дыру для Пандева и спринтера Экубана. Отсюда следует, что первое требование наставника – не оставлять пространство для "Ромы".

Но в итоге после матча "Дженоа" остается думать только о том, чтобы найти замену травмированным игрокам. Может быть, тогда колесо повернет".

Corriere Della Sera: "Беспрецедентный вызов для Шевченко и Моуринью, возглавлявших команды из Генуи и Рима соответственно. И судьбу матча решил дубль очень молодого и удивительного Феликса Афена-Гьяна. В конце концов, все прошло, как и ожидалось: многочисленные потери "Дженоа" сказались на экономичности матча с "Ромой". Руки украинского тренера пока не видно, так как у него было мало времени на то, чтобы ассимилировать свои игровые идеи в команде. В частности, в тактическом плане".

la Repubblica: "18-летний игрок из Ганы выходит и решает игру, которая стала сложной для "джаллоросси", в том числе благодаря многочисленным упущенным шансам. Горький дебют Шевченко на лигурийской скамейке запасных.

Генуэзское приключение Андрея Шевченко начинается с поражения. Тренер "Дженоа" также заплатил за многочисленные потери футболистов с такими громкими именами, как Кришито, Кайседо и Дестро".

Что говорил Моуринью

Первый противник Шевченко, наставник "Ромы" Жозе Моуринью, который тренировал украинца в "Челси", рассказал про презент от коллеги и отметил, что верит в его будущее: "Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина – традиционный подарок в Англии от тренера, который играет дома. Сегодня я рад за себя, разочарован из-за него, но однажды все изменится: он будет рад за себя и печален из-за меня".

"Самое замечательное в том, что Шевченко влюблен в этот спорт и в профессию тренера. Вы должны быть без ума от этого, чтобы тренировать, и он без ума от этого. Надеюсь, в будущем он много всего выиграет", – заявил Моуринью.

Что говорят тифози

Болельщики "Дженоа" хоть и разочарованы результатом и требуют от команды более смелых действий в атаке, но к Шевченко претензий практически нет, поскольку он пока слишком мало времени провел во главе команды. А также считают, что с таким подбором игроков у украинского наставника пока нет шансов на прогресс, ведь он всего лишь человек, а не волшебник.

"Думаю проблема "Дженоа" не в тренере, а в качестве нынешних "просроченных" игроков, где все на грани пенсии. Надеюсь, что Шевченко будет доверять молодым футболистам и ждать трансферного окна, чтобы усилить команду и наладить игру", – написал в Facebook один из фанатов по имени Хамза Ч.

"Есть только одно решение: Шева – на поле. Иначе это Серия Б", – считает болельщик Стефано.

"Хорошо, что весь матч шел дождь, и никто не увидел, как Шевченко плакал от увиденного. Думаю, что на тренировках эти футболисты действовали совсем по-другому. А потом вышли на поле и оказалось, что они просто не умеют играть", – уверен Сарбия.

"Спасательная операция будет очень сложной. Единственная краткосрочная цель — не потерять контакт с другими командами, которые пытаются не попасть в зону вылета. И вам нужны будут умные траты. Давай, Генуя. Я буду верить в это до конца", – обещает Виргилио.

"В команде Шевченко собран только мусор. И нельзя его так быстро превратить в золото. Давайте будем честными: нас об этом заранее предупреждали. И судить о тренерском таланте украинца будем уже после января", – предлагает Фурио.

"Видно, что вы страдаете вместе с нами, но я вам обещаю, что мы выберемся из этого, Шева, и вместе начнем прекрасный путь. Вперед, Генуя, и вперед, Андрей", – поддержал наставника Клаудио.

Как писал OBOZREVATEL, Шевченко сделал английский подарок Моуринью.