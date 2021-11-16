Шевченко отказался покупать скандального футболиста сборной России

Украинский главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко отказался от покупки экс-футболиста сборной России Александра Кокорина, сообщает МатчТВ. 30-летнего россиянина предлагали генуэзскому клубу в качестве усиления в ближайшее трансферное окно.

27 января Кокорин из "Спартака" перешел в "Фиорентину", подписав контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

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Александр не смог закрепится в составе "фиалок". За все время россиянин принял участие в трех матчах, сыграв в общей сложности 27 минут.

По информации Corriere Fiorentino, в планах "Фиорентины" было два варианта развития ситуации с игроком: либо отдать отдать его в аренду, либо расторгнуть контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2018 года Кокорин, его младший брат и другой футболист Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы с водителем ведущей "Первого канала" Виталием Соловчуковым и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Суд отправил их в колонию, из которой они вышли досрочно спустя почти год.