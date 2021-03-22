Шевченко объяснил, почему снова не вызвал лидера "Динамо" в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, что в очередной раз не вызвал лидера "Динамо" Виталия Буяльского на матчи отбора к ЧМ-2022, поскольку его позиция на поле не подходит под тактическую схему, которую использует наставник национальной команды.

В эфире программы "Великий футбол" Андрей Николаевич заявил, что не хочет вызывать футболиста для того, чтобы он просто сидел на лавке для запасных. По словам легендарного украинца, такое отношение было бы некорректным по отношению к самому Буяльскому.

"Он профессиональный парень, который всегда давал 100% себя. К сожалению, я не хочу вызывать футболиста просто для того, чтобы его вызывать. Он является ведущим игроком своей команды, показывает отличный футбол, но мы играем по другой схеме. Вызывать его для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, будет некорректным по отношению к нему. Когда для него будет место, я обязательно этим воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь – за его отношение, когда он приезжал в сборную", – рассказал о ситуации Шевченко.

Напомним, что на старте отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет с Францией (24 марта), Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта).

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание трансляций матча с действующими чемпионами мира.