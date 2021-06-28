Шевченко о матче со Швецией на Евро-2020: впереди у меня будут намного более важные игры

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что не рассматривает матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции как самый важный в своей тренерской карьере. Поединок нашей национальной команды в плей-офф чемпионата состоится 29 июня в Глазго.

В интервью официальному сайту УЕФА Андрей Николаевич также признался, что не смотрел игру последнего тура группового этапа турнира между Польшей и скандинавской сборной, которая станет следующим соперником Украины. В этом матче решалась судьба нашей команды.

"Не екнуло ли сердце, когда Роберт Левандовски сравнял счет в матче Швеция – Польша? Нет, я матч не смотрел. Считаю ли я матч со шведами важнейшим в своей тренерской карьере? Я думаю, что впереди у меня будут намного более важные матчи", – заявил Шевченко.

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Отметим, что подопечные Андрея Николаевича заняли третье место в группе С, набрав 3 очка в трех матчах. Украина вышла в плей-офф благодаря тому, что поединки в других квартетах закончились так, как было необходимо нашей сборной.

Добавим, что свою тренерскую карьеру Шевченко начал в 2016 году после провала команды Михаила Фоменко на чемпионате Европы. Он неоднократно высказывался о желании возглавить "Милан".

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации журналиста Александра Денисова, ключевой футболист нашей сборной получил травму, из-за которой больше не сможет сыграть на континентальном первенстве.