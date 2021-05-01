Шевченко неожиданно изменил состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал на сборы национальной команды полузащитника донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянку, говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

31-летний вингер в текущем сезоне принял участие всего в 14 матчах, последний раз появившись на поле 21 марта в игре против "Львова".

30 марта Евгений получил повреждение на тренировке национальной команды перед встречей с Казахстаном. Позже у него был диагностирован надрыв задней поверхности бедра

30 апреля третий бомбардир в истории сборной Украины (86 матчей – 21 гол) не попал в расширенный список игроков, которые будут готовиться к турниру.

По словам врача "Шахтера" Вадима Попова, у Коноплянки была якобы серьезная травма, которая требовала длительной реабилитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, не помогут сборной Украины на Евро-2020 Жуниор Мораес и Валерий Бондарь, у которых травмы крестообразных связок.