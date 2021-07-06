Шевченко нельзя покидать сборную Украины, он умница и очень талантливый, – Сабо

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо считает, что наставнику сборной Украины Андрею Шевченко нельзя уходить в отставку. Он считает коуча "желто-синих" перспективным и талантливым специалистом.

Сабо выразил сожаление по поводу разгромного поражения от Англии и вылета с Евро-2020 на стадии 1/4 финала. Но он верит, что "Шевченко разберется со своими помощниками, что случилось", передает слова Йожефа Йожефовича footballua.tv.

"Шевченко ни в коем случае нельзя уходить, думаю, у него есть предложения в клубные команды, он показал себя как тренер, что он умница и очень талантливый. Тактически он еще наберет опыта, я считаю, что он будет хорошим тренером", – заявил Сабо.

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По его словам, причиной разгромного поражения от англичан мог стать фактор усталости. Легенда "Динамо" допустил, что украинские футболисты не восстановились после матча со Швецией, где отыграли 120 минут вместо 90.

"Это имеет очень большое значение, потому что физическое состояние после трех-четырех матчей – мы не привыкли к такому, ведь англичане в самом начале забили мяч, взвинтили темп, потом во втором тайме еще три мяча забили головой", – отметил Сабо. При этом он добавил, что тренерскому штабу следовало бы активнее проводить замены по ходу поединка, ведь усталость некоторых игроков была заметна.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Сабо раскритиковал игру украинской сборной, заявив, что на самом деле она не является одной из сильнейших европейских команд. Выход в 1/4 финала Евро-2020 он назвал большим достижением.