Шевченко сказал, чего не хватило сборной Украины для победы в матче Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в целом хорошо оценил действия своих подопечных в матче против Нидерландов. Однако он отметил, что игрокам не хватило реализации в первом матче на Евро-2020, а особенно – последнего паса и удара.

При этом, по его словам, украинцы очень хорошо выходили из обороны в атаку, создавали много интересных комбинаций. Об этом Шевченко сказал на пресс-конференции в среду, 16 июня, передает УАФ.

"Не получилось создать того давления в центре поля, на который мы рассчитывали. Во втором тайме, особенно после пропущенных мячей, была хорошая реакция, команда поднялась во вторую зону. Мы стали лучше прессинговать и создавать моменты. Был как позитив, так и негатив", – отметил коуч.

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Шевченко считает, что в целом его подопечные все делали правильно, игра получилась зрелищной и открытой. "Самое главное, что зрители получили удовольствие. Команда показала себя хорошо. Единственное, чего нам хотелось бы – достичь лучшего результата", – резюмировал Шевченко.

Сборной Нидерландов украинцы проиграли со счетом 2:3. При этом решающий матч был забит уже на последних минутах поединка. За "желто-синих" точными ударами отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Уже в четверг, 17 июня, Украина сыграет против Северной Македонии. Накануне Шевченко рассказал о сильных сторонах нашего следующего соперника, который, к слову, впервые в своей истории пробился на чемпионат Европы по футболу.