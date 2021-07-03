Шевченко назвал недостаток сборной Украины в матче с Англией

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Шевченко сборная Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объяснил, успеет ли команда восстановиться после того, как отыграла 120 минут против Швеции. По мнению тренера, тут у англичан есть преимущество.

Андрей Шевченко

Шевченко отметил, что английские футболисты играют в одном из самых лучших чемпионатов. Они уже привыкли к таким нагрузкам.

"Мы в этом плане уступаем. Наши футболисты ,которые играют в чемпионате Украины не имеют такой интенсивности. Поэтому говорить о восстановлении тяжело. Конечно, они находятся в лучшем положении, чем мы. Но я думаю, что желание, правильный подход, менталитет правильный и стопроцентная самоотдача на поле в Риме будут", – сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Англия состоится 3 июля в 22:00 в столице Италии.

Сборная Украины на тренировке.

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Футболисты сборной Украины.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Сетка плей-офф Евро-2020.
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