Андрей Шевченко назвал команду, которую мечтает возглавить

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что мечтает о том, чтобы когда-нибудь возглавить "Милан".

Наш легендарный соотечественник заявил, что очень благодарен людям, которые заботились и верили в него. По словам наставника нашей национальной команды, в миланском клубе царит по-настоящему семейная обстановка.

"Костакурта (экс-защитник "Милана" – Ред.) заботился обо мне: мы всегда ужинали вместе, он меня подвозил. Галлиани (бывший вице-президент клуба – Ред.)? Он изображен на единственной фотографии, которая есть в моей автобиографии. Адриано с самого начала поверил в меня, с того холодного вечера в Киеве (когда приезжал просматривать Шевченко – Ред.). Клуб принял непростое решение, поверив в меня, и я выиграл "Золотой мяч". Я очень за это благодарен. "Милан" – это не команда, а семья. Тренировать "Милан"? Это моя мечта", – цитирует слова Шевченко издание CalcioMercato.

Напомним, что украинец переехал в Италию летом 1999 года и провел за "россонери" семь сезонов, прежде чем уйти в "Челси" в 2006-м. После двух неудачных сезонов в Лондоне, наш соотечественник выступал за "Милан" на правах аренды, а затем вернулся в Украину.

Он закончил карьеру игрока в 2012 году, а в 2016-м стал тренером нашей сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко признался, что потерял всех друзей в начале девяностых годов.