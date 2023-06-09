newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

"Шахтер" уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда "Милана"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
5,6 т.
'Шахтер' уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда 'Милана'

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич покинул свой пост и не будет руководить командой в новом сезоне. Несмотря на выигрыш чемпионата Украины и достаточно успешное выступление в еврокубках, руководители "горняков" приняли решение уволить наставника, с которым летом минувшего года подписали двухлетний контракт.

Видео дня

Об этом информирует авторитетное хорватское издание Sportske novosti. По его данным "Шахтер" уже определился со списокм кандидатов на смену Йовичевичу.

"Шахтер" уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда "Милана"
"Шахтер" уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда "Милана"

В него входят четыре специалиста – наставник луганской "Зари" Патрик ван Леувен, главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Арне Слот, который недавно продлил контракт с клубом до 2026 года, наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно и легендарный футболист "Милана" Дженнаро Гаттузо. Последний находится в статуе свободного агента после увольнения из испанской "Валенсии".

"Шахтер" уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда "Милана"
"Шахтер" уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда "Милана"

Йовичевич провел в "Шахтере" 40 матчей во всех турнирах. Команда под его руководством одержала 24 победы, 11 раз сыграла в ничью и пять раз проиграла.

"Шахтер" уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда "Милана"
"Шахтер" уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда "Милана"

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев со словами "как я мог так сделать" назвал ошибкой свой переход в российскую Кубкань.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!