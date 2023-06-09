'Шахтер' уволил главного тренера: СМИ назвали кандидатов на пост. Среди них легенда 'Милана'

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич покинул свой пост и не будет руководить командой в новом сезоне. Несмотря на выигрыш чемпионата Украины и достаточно успешное выступление в еврокубках, руководители "горняков" приняли решение уволить наставника, с которым летом минувшего года подписали двухлетний контракт.

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Об этом информирует авторитетное хорватское издание Sportske novosti. По его данным "Шахтер" уже определился со списокм кандидатов на смену Йовичевичу.

В него входят четыре специалиста – наставник луганской "Зари" Патрик ван Леувен, главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Арне Слот, который недавно продлил контракт с клубом до 2026 года, наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно и легендарный футболист "Милана" Дженнаро Гаттузо. Последний находится в статуе свободного агента после увольнения из испанской "Валенсии".

Йовичевич провел в "Шахтере" 40 матчей во всех турнирах. Команда под его руководством одержала 24 победы, 11 раз сыграла в ничью и пять раз проиграла.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев со словами "как я мог так сделать" назвал ошибкой свой переход в российскую Кубкань.

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