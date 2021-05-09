"Шахтер" упал ниже дна, – Кривцов

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов подвел неутешительные для "горняков" итоги сезона, отметив, что на такой результат повлияло много факторов.

30-летний футболист сборной Украины не согласен с мнением, что после 23 очков преимущества в прошлом сезоне, "Шахтер" расслабился в этом.

"Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна. Но ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше. Почему в этом сезоне провалились? Не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона, где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: "Имеем то, что имеем", – сказал Кривцов в эфире программы "Auto Гол!" .

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" 25 апреля за 4 тура до конца уступил чемпионство киевскому "Динамо".

В матче 25-го тура подопечные Каштру сыграли в самом скандальном матче в истории УПЛ.