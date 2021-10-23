'Шахтер' с трудом обыграл 'Ворсклу', которая час играла в меньшинстве

Донецкий "Шахтер" одержал непростую победу над полтавской "Ворсклой" в центральном матче 12-го тура Премьер-лиге Украины. Подопечные Роберто Де Дзерби на выезде лишь во втором тайме дожали соперника, который с 29-й минуты играл в меньшинстве, – 0:2.

"Горняки" достаточно спокойно начали поединок. Да, они владели инициативой, но особой угрозы воротам вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка их подходы не несли. Ключевой момент всего матча произошел через полчаса после стартового свистка арбитра.

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Полузащитник хозяев Оливье Тилль, пытаясь протолкнуть мяч в сетку, грубо врезался в голкипера "горняков" Анатолия Трубина. Судья Сергей Бойко без всяких сомнений показал люксембуржцу вторую желтую карточку.

На второй тайм итальянский наставник гостей выпустил сразу трех новых футболистов. В итоге все они на 65-й минуте организовали победный гол "Шахтера". Юный хавбек Даниил Сикан отдал передачу на израильского легионера Манора Соломона, который пробил по воротам. Ризнык мяч отбил, однако бразилец Тете первым успел на добивание.

Соломону все же удалось забить и самому. На 79-й минуте с паса Марлоса он поразил нижний угол ворот "Ворсклы".

Таким образом, "Шахтер" добыл три очка и догнал "Динамо" в турнирной таблицы. Киевляне свою игру проведут 24 октября с "Днепром-1".

"Ворскла" – "Шахтер" 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 65 Тете, 0:2 – 79 Соломон.

"Ворскла" – Ризнык, Яворский, Пердута, Якубу, Тамм, Тилль, Кане, Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90), Ранжел (Коджови, 90), Степанюк (Крупский, 90).

"Шахтер" – Трубин, Исмаили (Конопля, 82), Марлон, Додо, Бондарь, Степаненко (Судаков, 56), Марлос, Педриньо (Тете, 46), Алан Патрик (Сикан, 46), Фернандо Педро (Соломон, 46), Майкон.

Предупреждения: Тилль (19), Фернандо Педро (41), Пердута (59).

Удаление: Тилль (29).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 12-го тура Премьер-лиги умер заслуженный тренер Украины Сергей Морозов.