Реально ли 'Шахтеру' выйти в плей-офф Лиги чемпионов? Все, что нужно знать о соперниках украинцев

Новая Лига чемпионов обещает очень интересный и непонятный формат. "Шахтер" получил своих 8 уникальных соперников, с которыми придется провести по игре в битве за прямую путевку в евровесну. УЕФА пообещала, что для выхода командам хватит 7,6 очков. OBOZ.UA попытается просчитать шансы горняков на плей-офф новой ЛЧ с представителями шести таких разных чемпионатов.

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"Болонья"

Раньше не встречались

Сезон 23/24: не играла в еврокубках

Наибольшее достижение в ЛЧ: предварительный раунд 64/65

Первый соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов очень интересен - "Болонья" возвращается в Лигу Чемпионов спустя годы. До жеребьевки она выглядела очень грозно; сейчас же скорее как возможность взять легкие очки. Взрывной успех в прошлом сезоне команда растеряла на трансферном рынке: продали Калафьори, Зиркзе, Бинкса, а громких пополнений состава нет, только известные в Западной Европе нападающие Даллинга и Камбьяхи. Перестроиться на новый формат болонцы не могут уже месяц и если горняки не используют такой мегаповод на 3 балла – это будет плохой звоночек. Первая игра новой ЛЧ для украинцев состоится в Италии уже 18-го сентября в 19:45.

"Боруссия" Д

Раньше встречались 4 раза (0-1-3)

Сезон 23/24: финалист

Наибольшее достижение в ЛЧ: победитель сезона 96/97

А вот "Боруссией" будем этап группы завершать и нам следует быть очень внимательными. Пчелы – финалист прошлой ЛЧ и одна из самых боевых команд Европы. Стиль вряд ли изменится: у новоназначенного Шахина есть идеи, но он пришел к рулю из-под крыла Терзича, стиль которого перестраивает под себя. Еще ни разу нам не удавалось добиться успеха с дортмундцами и шанс на победу в этом матче, будем откровенны, очень низкий. А большие сложности добавляет тот факт, что с желто-черными играем в январе, когда в разгаре перерыв УПЛ. Игра ума для Пушича.

"Арсенал"

Раньше встречались 4 раза (2-0-2)

Сезон 23/24: четвертьфинал

Самое большое достижение в ЛЧ: финалист 05/06

Английский гранд вроде бы легко принял вызов очередного сезона, но ничья против "Брайтона" показала проблему неизменности их состава и взаимозависимости. Хотя ни в коем случае нельзя говорить, что современный Арсенал - вариант легких очков: с ними играем внутри октября, а это именно период расцвета гения Артеты. Лондонцы направят свои атаки, преимущественно через правый фланг и Сака, на зону Матвиенко. Там ожидается перегрузка, поэтому следует подумать о подстраховке и низком блоке, чтобы не дать звездным нападающим "Арсенала" раскрыть их потенциал.

"ПСВ"

Раньше не встречались

Сезон 23/24: 1/8 финала

Наибольшее достижение в ЛЧ: победитель 87/88

"ПСВ" пробивался в группу Лиги Чемпионов 5 раз только за последние 10 лет, но судьба ни разу не сводила их с горняками. И вот этот момент настал: "Шахтеру" выпала мегазабивная команда. Эйндховенцы отлично разбираются в создании моментов (111 голов прошлого сезона и уже 18 с начала этого всего за 4 игры) и хорошо защищаются при позиционных атаках. Здесь слабость найдется в скорости, ведь ПСВ высоко контролирует чужую половину, что при провале даст простор для Сикана или Эгиналду. Брать очки – обязанность украинцев.

"Бавария"

Раньше встречались 2 раза (0-1-1)

Сезон 23/24 в ЛЧ: полуфинал

Наибольшее достижение в ЛЧ: 6-кратный победитель

В случае "Баварии" говорить о шансах: немецкая машина на хорошем ходу. Конечно, сезон под руководством Компани только начался, но пока немцы идут без поражений. Да и вообще – за нового тренера красные не проиграли еще ни одной игре любого статуса. Расписание так поиздевалось над нами, что мюнхенцы выпали на конец первой половины сезона УПЛ, а дортмундцы - на зимний перерыв. Словом, исторически было сложно, а теперь будет сложно еще и календарно.

"Брест"

Раньше не встречались

Сезон 23/24: не играл в еврокубках

Наибольшее достижение в ЛЧ: дебютант

Еще одно чудо прошлого сезона – французский "Брест". Но и он вроде бы набрался плохого опыта в "Болонье": слишком слаба в Лиге 1 и проиграла почти все товарищеские матчи летом. Такое впечатление, что все победоносные навыки были где-то безвозвратно растеряны. Для "Шахтера" эта команда станет еще одним новым соперником в еврокубках. А еще это возможность взять какие-то очки в самый сложный, последний этап этапа группы, когда уже будут понятны расписания перед финальной частью этой стадии.

"Аталанта"

Раньше встречались 2 раза (1-0-1)

Сезон 23/24: победитель Лиги Европы

Наибольшее достижение в ЛЧ: четвертьфинал 19/20

Если можно так сказать, то с итальянцами нашему гранду повезло. Что "Болонья", что "Аталанта" в поисках игры. До встречи остается еще полмесяца, но уже видна система проблемы бергамцев - они также без идеи после триумфа в Лиге Европы. Соперникам в Серии А дают бить издалека, разыграть у ворот или выбежать на пространство при массированных атаках. Активных игроков у "Аталанты" пока два, оба в атаке. Что касается защиты – будто забор с дырками. И для "Шахтера" это возможность забрать бонусные очки.

"Янг Бойз"

Раньше встречались 2 раза (1-0-1)

Сезон 23/24: групповой этап

Наибольшее достижение в ЛЧ: полуфинал 58/59

Самая загадочная и неудобная европейская команда для украинских клубов. Кажется, что наш футбол на уровне со швейцарским, но каждый раз гранды УПЛ находят себе приключений из "Янг Бойз". Хотя прямо сейчас это идеальный донор очков, ведь в чемпионате у них ничего не складывается, а пробиться в группу ЛЧ было очень непросто. Жаль, что "Шахтер" встретится с ними в ноябре. Запомним, что если у швейцарцев что-то не выходит, они начинают фолить на красные карточки. Таков поверхностный, но простой путь к успеху в одном матче, где все решает случай.