'Шахтер' – 'Порту': все подробности матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 19 сентября, стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные тренера Патрика ван Леувена примут в номинально домашней игре португальский "Порту".

Встречу примет стадион "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию "Шахтер" – "Порту". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "ПОРТУ"

Увидеть матч единственного представителя Украины в самом престижном европейском клубном турнире можно будет на видеоплатформе Megogo.

Видео дня

За час до начала игры на канале "Megogo 1" начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "ПОРТУ"

Явным фаворитом поединка считается португальская команда. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1,73.

Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех украинского чемпиона достигают уровня 4,33.

СДУЬИ НА "ШАХТЕР" – "ПОРТУ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Италии, которую возглавляет Давиде Масса. Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Стефано Алассио. Роль четвертого судьи исполнит Маттео Марченаро.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи рефери (VAR), за работой которой будет следить Алеандро ди Паоло.

СЛОВА ПЕРЕД "ШАХТЕР" – "ПОРТУ"

Патрик ван Леувен, главный тренер "Шахтера":

– Мы очень внимательно изучали всех наших европейских соперников. "Порту" был одним из тех, на кого я обратил наибольше внимания в процессе подготовки, ведь у этого клуба те же идеи, что и у меня, когда речь идет о развитии молодежи и предоставлении ей возможностей для прогресса в первой команде. Также важно, что у меня есть друзья, которые раньше работали в этом клубе, а также те, которые все еще работают. Мне будет приятно увидеть их снова, и именно поэтому "Порту" – клуб, за которым, я считаю, нужно очень внимательно и пристально следить.

Сержиу Консейсау, главный тренер "Порту":

– Мы привыкли, что "Шахтер" в последние годы является командой №1 в Украине и участвует в Лиге чемпионов. Это трудное время для украинского народа, и мы все солидарны с ним. Они стараются отдать дань уважения той борьбе, которую ведут в своей стране, и в этом смысле у нас будет сверхмотивированный соперник. Сейчас у них не так уж и много иностранцев, но есть качественная молодежь, обученная в клубе.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Рудько – Азаров, Ракицкий, Лемкин, Конопля, Степаненко, Судаков, Крыськив, Кащук, Зубков, Сикан

"Порту": Кошта – Мариу, Пепе, Маркано, Венделл, Э. Пепе, Гонсалес, Эуштакиу, Галено, Тареми, Мартинес

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

"Шахтер" и "Порту" четырежды встречались друг с другом – две встречи выиграли португальцы, а еще дважды были зафиксированы ничьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты убили брата основного вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

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