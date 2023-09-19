'Шахтер' понес серьезные потери перед стартом в Лиге чемпионов

Основной защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко не поможет команде в стартовом матче Лиги чемпионов с португальским "Порту". Команда тренера Патрика ван Леувена не включила футболиста в заявку на игру, которая состоится во вторник, 19 сентября.

Поединок принимает стадион "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Порту". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Матвиенко получил повреждение еще 9 сентября во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Украины сыграла вничью с Англией (1:1). Игрок был заменен в перерыве поединка и с тех пор на поле не появлялся, пропустив не только встречу с Италией, но и с "Оболонью".

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Также не сыграет с "Порту" другой защитник – Валерий Бондарь. "Некоторые защитники выбыли еще несколько недель назад, и, на мой взгляд, другие игроки хорошо поработали за это время на их позициях. Нам их не хватит, но у нас достаточно качественных футболистов, чтобы продолжать прогрессировать", – прокомментировал ситуацию ван Леувен.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты убили брата основного вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

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