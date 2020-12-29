"Шахтер" отказался продать футболиста за 70 млн евро – СМИ

Донецкий "Шахтер" отказался продавать бразильского атакующего полузащитника Тете мюнхенской "Баварии" за 70 млн евро.

Как сообщает br.bolavip.com, украинский клуб хочет получить за футболиста более внушительную сумму.

По информации издания, Тете кроме "Баварии" интересовались другие европейские гиганты, такие как "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и многие другие. В феврале менеджер Тете общался с представителями "Лестер" и "Ньюкасла", проявившие интерес к игроку .

В выгодной продаже 20-летнего хавбека заинтересован и "Гремио", воспитанником которого является Тете. По договору с "Шахтером", при продаже футболиста украинцы будут вынуждены заплатить клубу из Порту-Алегри 18% от суммы сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году "Бавария" якобы пыталась приобрести Тете за 50 млн евро.

В июне Тете сыграл свадьбу со своей девушкой. Бразильский игрок выложил несколько фото с торжества. Официальная церемония бракосочетания состоялось в Киеве, а избранницей футболиста стала местная красавица.