"Шахтар" відмовився продати футболіста за 70 млн євро – ЗМІ

Донецький "Шахтар" відмовився продавати бразильського атакувального півзахисника Тете мюнхенськiй "Баварії" за 70 млн євро.

Як повідомляє br.bolavip.com, український клуб хоче отримати за футболіста значно бiльшу суму.

За інформацією видання, Тете крім "Баварії" цікавилися інші європейські гіганти, такі як "Манчестер Сіті", "Реал Мадрид" і багато інших. У лютому менеджер Тете спілкувався з представниками "Лестера" і "Ньюкасла", що проявили інтерес до гравця.

У вигідному продажу 20-річного хавбека зацікавлений і "Греміо", вихованцем якого є Тете. За договором з "Шахтарем", при продажу футболіста українці будуть змушені заплатити клубу з Порту-Алегрі 18% від суми угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році "Баварія" нібито намагалася придбати Тете за 50 млн євро.

У червні Тете зіграв весілля зі своєю дівчиною. Бразильський гравець виклав кілька фото. Офіційна церемонія одруження відбулася в Києві, а обраницею футболіста стала місцева красуня.