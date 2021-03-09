"Шахтер" опубликовал результаты тестов на COVID-19 перед матчем в Лиге Европы
Тесты на коронавирус всех футболистов донецкого "Шахтера" показали отрицательный результат.
Команда провела тестирование перед вылетом в Италию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Команда отправится в Рим на игру 10 марта в 10:00.
⚡ Отличные новости перед вылетом в Италию!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 9, 2021
Все результаты тестов на коронавирус, которые сдали игроки и персонал "Шахтера" перед матчем с "Ромой", оказались отрицательными.
Команда отправится в Рим на игру Лиги Европы 10 марта в 10:00. #РомаШахтер #UEL pic.twitter.com/PAB4pOtj2L
Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Рома" – "Шахтер" начнется в столице Италии в 22:00. Уже был опубликован список телеканалов, которые будут показывать игру, а также прогноз Луческу.
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы итальянцы легко разобрались с "Брагой" (5:1 по сумме двух поединков), а подопечные Каштру оказались сильнее "Маккаби" из Тель-Авива (3:0).