"Шахтер" опубликовал результаты тестов на COVID-19 перед матчем в Лиге Европы

Тесты на коронавирус всех футболистов донецкого "Шахтера" показали отрицательный результат.

Команда провела тестирование перед вылетом в Италию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Команда отправится в Рим на игру 10 марта в 10:00.

⚡ Отличные новости перед вылетом в Италию!



Все результаты тестов на коронавирус, которые сдали игроки и персонал "Шахтера" перед матчем с "Ромой", оказались отрицательными.



Команда отправится в Рим на игру Лиги Европы 10 марта в 10:00. #РомаШахтер #UEL pic.twitter.com/PAB4pOtj2L — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 9, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Рома" – "Шахтер" начнется в столице Италии в 22:00. Уже был опубликован список телеканалов, которые будут показывать игру, а также прогноз Луческу.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы итальянцы легко разобрались с "Брагой" (5:1 по сумме двух поединков), а подопечные Каштру оказались сильнее "Маккаби" из Тель-Авива (3:0).