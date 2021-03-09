Где смотреть "Рома" – "Шахтер": расписание трансляций Лиги Европы

В четверг, 11 марта, "Рома" на своем поле примет "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России встречу покажет "Матч ТВ", а в Беларуси – "Беларусь 5".

"Рома" является явным фаворитом матча. Ставки на победу "волков" принимаются за коэффициент 1,57, на ничью – за 4,25, а успех "Шахтера" оценивается котировкой 5,25. Отметим, что на выход римлян в четвертьфинал можно поставить за 1,44, а на проход "горняков" – за 2,62.

В 1/16 финала Лиги Европы итальянцы легко разобрались с "Брагой" (5:1 по сумме двух поединков), а подопечные Луиша Каштру оказались сильнее "Маккаби" из Тель-Авива (3:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер "Шахтера", который сейчас возглавляет "Динамо", Мирча Луческу сделал прогноз на двухматчевое противостояние "Ромы" и "горняков".