"Шахтер" официально подписал бразильского таланта, которого увел у английских клубов

Донецкий "Шахтер" официально подтвердил трансфер бразильца Давида Нереса. Как сообщает пресс-служба "горняков", контракт с 24-летним футболистом подписан до 31 декабря 2026 года.

Нерес является воспитанником "Сан-Паулу", в составе которого в 2016 году дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Бразилии. За этот клуб провел 8 матчей и забил 3 гола.

В январе 2017 года перешел в "Аякс". За 5 лет Нерес сыграл за нидерландцев в 180 поединках, забив при этом 47 мячей и отдав 43 ассиста.

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Сыграл 7 матчей за сборную Бразилии, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Бразилец играет на позиции правого вингера. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

В последние дни появилась информация, что Нересом интересовались английские "Эвертон" нашего защитника Виталия Миколенко и "Ньюкасл", а также французский "Лион". Однако Давид отдал предпочтению украинскому клубу, надеясь получить хорошую игровую практику.

Как сообщал OBOZREVATEL, за переезд Давида из Нидерландов в Украину "горняки" заплатили 12 миллионов евро.