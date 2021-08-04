"Шахтер" не выиграл, мы сами провалились, – тренер "Генка" о матче отбора Лиги чемпионов

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Джон Ван ден Бром

Главный тренер "Генка" Джон Ван ден Бром заявил, что его подопечные сами проиграли первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Шахтера" (1:2). По его словам, бельгийцы выглядели не слабее "горняков" на протяжении большей части поединка.

Наставник "Генка" считает, что у его команды еще остались шансы на продолжение борьбы за попадание в групповой турнир. Тем не менее, он признал, что совершить камбэк во второй встрече будет крайне непросто.

"На протяжении долгого времени мы демонстрировали, что как минимум не уступаем "Шахтеру". Мы повели в счете, как и хотели, мы знали, что у "горняков" хорошие футболисты. Они показали это, но не они выиграли матч. Мы сами провалились. Им нужен был этот пенальти, а когда они забивали второй гол, мы заснули. Таковы правила международного футбола, я сказал это своим подопечным. У нас еще есть шанс все исправить. Это будет очень непросто, но я знаю, что может нам помочь", – цитирует слова Ван ден Брома издание voetbalprimeur.be.

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Напомним, что ответный матч между командами состоится во вторник, 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" пропустил в первом тайме, но после перерыва сумел переломить ход встречи и вырвать выездную победу в первом поединке.

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