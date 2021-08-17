"Шахтер" не будет продлевать контракты с ветеранами клуба, – журналист

"Шахтер" вскоре расстанется с возрастными футболистами, которые на протяжении уже долгого времени выступают за клуб. Речь идет о полузащитнике Марлосе и нападающих Дентиньо и Жуниоре Мораесе.

Такое мнение высказал известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" на YouTube-канале Football Hub. Он объяснил, что итальянский наставник "горняков" Роберто Де Дзерби нацелен на омоложение состава.

"Я сомневаюсь, что "Шахтер" будет продлевать контракты с Марлосом, Жуниором Мораесом и Дентиньо. Насколько я понимаю, у Мораеса в конце года заканчивается контракт, в октябре он по плану должен возобновить тренировки в общей группе. Я не думаю, что на них особо рассчитывает Де Дзерби. Он строит себе новую команду. Думаю, что эти футболисты себя исчерпали. Я не знаю, что должно случиться, чтоб с ними продлили контракт", – заявил Цыганык.

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Отметим, что Дентиньо является главным старожилом "Шахтера" среди вышеназванных игроков. Он перебрался в Донецк еще в 2011 году из "Коринтианса". Марлос приехал в Украину в 2012-м, но сначала выступал за "Металлист", а в 2014-м был куплен "горняками".

Что касается Жуниора Мораеса, то он начинал карьеру в нашей стране в 2011 году, когда усилил состав донецкого "Металлурга". С 2015 по 2018 год нападающий выступал за киевское "Динамо", а затем перебрался в "Шахтер".

Контракты всех трех игроков действуют до 31 декабря 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" отказались продавать бразильца Додо в английский гранд, но переговоры еще продолжаются.