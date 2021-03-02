"Шахтер" нацелился на нападающего, которого хотело купить "Динамо" – СМИ

"Шахтер" проявляет интерес к нападающему турецкого "Хатайспора" Аарону Бупендзе, которого хотело приобрести киевское "Динамо".

Как сообщает издание Ajansspor, "горняки" еще не делали официальное предложение клубу, которому принадлежит габонский футболист. Также в его услугах заинтересованы представители местного "Фенербахче".

Ожидается, что "Хатайспор" отложит все переговоры по трансферу Бупендзы до лета, поскольку хочет, чтобы нападающий помог команде во второй части сезона. Сейчас руководство турецкого клуба оценивает своего футболиста в 10 миллионов евро.

Он является лучшим бомбардиром местной Суперлиги с 18 голами в 23 матчах. Это первый сезон габонца на высоком уровне. Ранее ему не удалось пробиться в основной состав французского "Бордо" после трех лет в команде. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Бупендзы составляет 450 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" хотело подписать Аарона на проблемную для киевлян позицию форварда, но готово было заплатить только 3-4 миллиона евро за игрока.

В СМИ также появлялась информация о том, что российский "Краснодар" договорился о трансфере габонца, однако позже стало известно, что футболист отказался от переезда в РФ.