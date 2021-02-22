Трансфер лучшего бомбардира чемпионата Турции в "Динамо": СМИ раскрыли подробности

"Динамо" действительно ведет переговоры о трансфере нападающего "Хатайспора" Аарона Бупендзы, который является лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", одной из главных проблем, которая может помешать трансферу, является завышенная цена габонского футболиста. Столичный клуб готов заплатить за форварда 3-4 миллиона евро без включения в сделку своих игроков.

Существуют также опасения, связанные с тем, как Бупендза выступал в своих предыдущих клубах. Он так и не сумел дебютировать за "Бордо", безуспешно играя в арендах. Нынешний сезон, в котором Аарон отличился 18 голами в 23 матчах, стал для него первым на таком высоком уровне.

Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис считает состав киевлян достаточно укомплектованным для решения поставленных задач и не собирается тратить баснословные суммы для его усиления, а руководство "Хатайспора" хочет заработать на своем футболисте. По этой причине переговоры проходят "вяло".

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Бупендзы в 450 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкие СМИ рассказали о попытках "Динамо" приобрести нападающего "Хатайспора". В сделку может быть включен один из футболистов киевлян.