Лучший бомбардир чемпионата Турции перейдет в клуб из РФ вместо "Динамо" – СМИ

"Краснодар" согласовал с "Хатайспором" трансфер габонского нападающего Аарона Бупендзы, который является лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.

Как сообщает издание ntvspor.net, российский клуб готов заплатить за футболиста 8 миллионов евро, а также 20% от суммы, за которую он будет продан в будущем. Отмечается, что нынешний сезон Бупендза доиграет в "Хатайспоре", а к "Краснодару" присоединится уже со старта нового футбольного года.

Напомним, что Аарон забил 18 голов в 23 матчах чемпионата Турции. В 2016 году он переехал во Францию из Габона, попав в систему "Бордо". Нападающий выступал в аренде за несколько местных клубов, затем переехал в Португалию, но так и не смог дебютировать во взрослом составе команды, которой принадлежал его контракт.

Отметим, что стоимость Бупендзы по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 450 тысяч евро. Согласно информации, которая появилась в СМИ, "Динамо" готово было заплатить за Аарона от 3 до 4 миллионов евро.

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