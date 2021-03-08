Леоненко об игре "Шахтера": я бы на месте Ахметова не платил футболистам пару месяцев

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко раскритиковал футболистов "Шахтера" за невзрачную игру в матче четвертьфинала Кубка Украины против "Агробизнеса" (0:1).

В прямом эфире бывший нападающий киевского "Динамо" высказал мнение, что, возможно, те исполнители, которые вышли на поединок с клубом из Первой лиги Украины, не соответствуют уровню "горняков". В качестве мотивации Виктор предложил временно лишить их заработной платы.

"Даже если ты не настраиваешься на игру, ты все равно являешься футболистом "Шахтера". Это просто уровень исполнителей, которые вышли на матч против "Агробизнеса". Я бы вообще на месте Рината Леонидовича сказал: "Давайте я вам тоже не буду платить пару месяцев или месяц". Я просто не понимаю, что значит не подготовились, не настроились", – поделился своим мнением Леоненко.

Напомним, что "Шахтер" сенсационно вылетел в четвертьфинале Кубка Украины, минимально уступив "Агробизнесу" в овертайме.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоялась жеребьевка полуфинала турнира, главным фаворитом которого теперь является киевское "Динамо".