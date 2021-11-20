'Шахтер' на последних минутах добыл победу в УПЛ, лишившись Де Дзерби

Донецкий "Шахтер" с трудом смог победить львовский "Рух" в матче 15-го тура УПЛ. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:0, забив за 5 минут до финального свистка.

Поединок прогнозируемо начался с давления хозяев. "Шахтер" владел абсолютной инициативой и раз за разом создавал напряжение у ворот "Руха", но по-настоящему опасных ударов в первом тайме практически не было. Гости всем составом отошли в нападение, и даже когда представлялась возможность организовать позиционное нападение, они отказывались от такой возможности, сделав акцент на контратаках.

Концовка тайма прошла вообще в "одну калитку", где часто 10 футболистов "Руха" находились за линией мяча, но забитых голов зрители так и не увидели. Не смотря на преимущество "горняков", безупречно играл голкипер львовян Юрий Панькив.

Видео дня

Весь второй тайм подопечным Де Дзерби не удавалось ни позиционно занести мяч в ворота, ни забить в с ближней дистанции. Итальянский специалист выпустил Сикана, Соломона и Педриньо, но это никак не усилило линию нападения. Де Дзерби психовал, устроил перепалку со скамейкой запасных соперника и от Евгения Арановского получил две желтые карточки.

Развязка наступила на 85-й минуте. Игроки донецкого клуба попытались использовать дальнюю артиллерию и это им прекрасно удалось. Маркос Антонио с шедеральным выстрелом с 20 метров четко в угол ворот.