"Шахтер" может расторгнуть контракт с Тайсоном до конца недели, – журналист

"Шахтер" может расторгнуть контракт со своим легионером Тайсоном до конца недели, чтобы он перешел в родной "Интернасьональ" уже сейчас.

Как сообщает журналист Тайгор Янке, "горняки" хотят усилиться левым защитником бразильской команды Винисиусом Тобиасом, поэтому готовы пойти на уступки в вопросе с трансфером своего футболиста. Донецкий клуб должен сделать официальное предложение по 17-летнему игроку в ближайшие дни.

"Интер" оценивает стоимость своего таланта в 10 миллионов евро, но сделает скидку, если команды договорятся о досрочном переходе Тайсона. Отмечается, что бразильцы хотят сохранить долю экономических прав на Тобиаса, чтобы получить часть суммы от его будущей перепродажи.

"Шахтер" может расторгнуть контракт с Тайсоном Twitter Тайгора Янке

Бразильский легионер "Шахтера" уже давно заявил, что не собирается продлевать контракт с "горняками", который действует до лета 2021 года. Напомним, что он выступает за донецкий клуб с 2013 года. За это время Тайсон провел 299 матчей за команду, забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее его перевели в дубль "Шахтера" из-за демарша в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Позже появились новые подробности этого скандала.