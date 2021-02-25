"Шахтер" – "Маккаби": видео решающего гола в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы победил "Маккаби". Поединок прошел на поле столичного НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 1:0.

Матч начался на встречных курсах, где то одна, то вторая команда владела инициативой. В дебюте первого тайма "горняки" имели несколько отличных моментов, однако затем расслабились и уже "Маккаби" мог забивать.

Вторая половина началась с атак гостей и они смогли забить Трубину, но судья отменил гол из-за нарушения, случившегося моментом раньше.

На 67-й минуте Тете заработало пенальти после того, как его в своей штрафной сбил Таль Бен-Хаим. Жунио Мораес четко реализовал одиннадцатиметровый.

"Шахтер" Украина – "Маккаби Тель-Авив" Израиль 1:0

Гол: 1:0 – 67, пенальти Мораес.

Шахтер – Трубин, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко, Кривцов, Додо, Тайсон (Коноплянка, 78), Алан Патрик, Соломон (Тете, 46), Майкон, Марлос (Маркос Антонио, 46), Мораес (Фернандо Педро, 78).

Маккаби Тель-Авив – Тененбаум, Саборит, Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Голаса (Рикан, 77), Глазер, Бен Хаим (Герреро, 68), Перец, Хозез (Битон, 77), Пешич (Блэкмэн, 68).

Предупреждение: Витао (33).

Напомним, что первая встреча между этими клубами неделю назад завершилась со счетом 2:0.