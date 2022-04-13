"Шахтер" из-за войны в Украине готов распродать всех своих футболистов – Sky Sports

Авторитетный британский спортивный портал Sky Sports сообщает, что из-за продолжающейся войны в Украине, донецкий "Шахтер" уже этим летом готов продать всех своих игроков. Клубам по всему миру было разрешено подписывать игроков из Украины после того, как в прошлом месяце ФИФА и УЕФА выдали особое разрешение.

Несмотря на это, английская Премьер-лига заблокировала любые трансферы до летнего трансферного окна.

Также по информации Sky Sports Михаил Мудрик может продолжить карьеру в "Брентфроде". СМИ уточняют, что 21-летний полузащитник был одной из их главных целей англичан в январе, но стороны не смогли договориться о гонораре. "Шахтер" требовал за футболиста более 20 миллионов фунтов стерлингов.

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"Брентфорд" вернулся к переговорам о сделке по Мудрику после вторжения России в Украину.

Самым громким из трансферов на этот момент является аренда Винисиуса Тобиаса в "Реал Мадрид", с приоритетным правом покупки, в то время как Витао и Майкон вернулись в Бразилию, чтобы играть за "Интернасьонал" и "Коринтианс" соответственно.

"Лион" также взял в аренду на оставшуюся часть сезона великолепного нападающего Тете, но он не сможет сыграть против "Вест Хэма" в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы в четверг вечером после того, как представлял "Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Мудрик был в составе "Шахтера" во время первого матча "Shakhtar Global Tour for Peace". Игра против "Олимпиакоса" завершилась со счетом 0:1. Ожидается, что Михаил сыграет в следующей игре против "Леха" из Гданьска в Польше в четверг.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин предположил, что "Шахтер" может столкнуться с грандиозными проблемами, которые могут поставить под сомнение само существование клуба.