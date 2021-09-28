"Шахтер" – "Интер": видеообзор Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" свел вничью матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Встреча проходила на киевском НСК "Олимпийском" и завершилась со счетом 0:0.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре подопечные Де Дзерби неожиданно оступились с молдавским "Шерифом". Поединок в Тирасполе завершился со счетом 2:0.

Отметим, что в прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" также выступал в одной группе с "Интером".

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Во 2-м туре "горняки" сотворили настоящую сенсацию, сыграв с "Интером" на "Олимпийском" в нулевую ничью.

В 6-м туре Лиги чемпионов дончане в гостях также отстояли ничью, заняли 3-е место в группе B и квалифицировался в Лигу Европы.

Всего до этой встречи "Интер" и "Шахтер" пересеклись 5 раз. Украинская команда ни разу не смогла победить. Еще дважды успех праздновали миланцы.