'Шахтер' хочет сделать украинцем бразильского ветерана – СМИ

Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность натурализации 30-летнего бразильского полузащитника Алана Патрика. Таким образом вице-чемпионы Украины намерены решить проблемы с лимитом на легионеров, так как у них мало игроков с нашим паспортом.

Об этом в эфире своей авторской программы "Цыганык Live" рассказал известный журналист Игорь Цыганык. Он подчеркнул, что малое количество футболистами с украинским паспортом высокого уровня является проблемой для "горняков".

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"В "Шахтере" серьезно рассматривают вариант предложения украинского гражданства Алану Патрику. Он уже прожил достаточное количество времени, чтобы получить украинский паспорт. Таким образом донецкий клуб получит еще одного футболиста, который сможет постоянно играть и не будет подпадать под какие-либо ограничения. Эту проблему нужно решать, потому что не так много украинских футболистов в "Шахтере", которые могут выходить с первых минут и стабильно приносить результат", – сказал Цыганик.

Отметим, что Алан Патрик выступает за донецкий "Шахтер" с 2011 года. Он несколько раз отправлялся в аренду в бразильские клубы. Всего за украинскую команду хавбек провел 174 матча, в которых забил 26 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Евгений Коноплянка не полетел с донецким "Шахтером" на тренировочный сбор в Турцию.