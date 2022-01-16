"Шахтер" не взял Коноплянку на сборы в Турцию. СМИ назвали новый клуб украинца

"Шахтера" не взял украинского полузащитника Евгения Коноплянку на первый подготовительный сбор в Турцию. Как сообщает Tribuna.com, "горняки" больше не рассчитывают на 32-летнего футболиста. Игрок сейчас ищет новый клуб.

По информации издания Meta-ratings, Евгений ведет переговоры с "Днепром-1". Как утверждает СМИ, переговоры находятся в активной фазе и есть большая вероятность, что трансфер будет оформлен в текущее трансферное окно.

Источник утверждает, что хавбек готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с днепрянами продолжительный контракт.

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Если "Днепр-1" и "Шахтер" договорятся, то донецкий клуб готов будет отпустить Коноплянку бесплатно, чтобы не платить ему зарплату за оставшиеся шесть месяцев контракта. Отметим, что в оранжево-черной футболке Евгений получал 1,7 млн евро в год.

32-летний украинец в этом сезоне провел 2 матча за "Шахтер", провел на поле суммарно 47 минут. Не играл с 17 августа.

30 марта прошлого года на тренировке сборной Украины перед игрой с Казахстаном Коно получил травму. Позже у него был диагностирован надрыв задней поверхности бедра.