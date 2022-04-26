Официально: УПЛ решила завершить сезон и назвала чемпиона

Донецкий "Шахтер" признан чемпионом Украины по футболу по итогам сезона 2021/2022 в розыгрыше Премьер-лиги (УПЛ). Само первенство не будет доиграно из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в нашу страну.

Соответствующее решение было принято на общем собрании участников турнира и руководства УПЛ, говорится на официальном сайте организации. Клубы зафиксировали итоговыми результаты по состоянию на 24 февраля.

Таким образом, обладателем золотых медалей стал донецкий "Шахтер", который после 18 сыгранных матчей набрал 47 очков и занимал первое место. На два пункта от "горняков" отстало киевское "Динамо".

Видео дня

Третью строчку оставил за собой "Днепр-1" (40 очков), а далее расположились "Заря" (36) и "Ворскла" (33).

Именно эти пять клубов будут представлять Украину в будущем сезоне еврокубков. "Шахтер" и "Динамо" будут стартовать в квалификации Лиги чемпионов, "Днепр-1" – в Лиге Европы, а "Заря" и "Ворскла" – в Лиге конференций.

Эти решения еще должен утвердить исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" объявил сумму, которую ему удалось собрать за проведение благотворительных матчей за мир в Украине.