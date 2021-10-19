'Шахтер' добыл волевую победу над 'Реалом' в Юношеской лиге УЕФА

Перед поединком основных составов "Шахтера" и "Реала" в Лиге чемпионов в Киеве сразились молодежные команды украинского и испанского клубов. Встреча на поле УТК имени Банникова несколько неожиданно завершилась победой хозяев – 3:2.

Причем, "горняки" добыли три очка, дважды отыгрываясь по ходу встречи. Все мячи в матче забили еще до перерыва. У мадридцев голами отличились Петер и Давид Гонсалес – на 10-й и 41-й минутах. У "Шахтера" счет сравнивали Антон Глущенко и Кирилл Сигеев (на 32-й и 42-й минутах). А победный удар за минуту до окончания первого тайма нанес полузащитник Илья Гулько.

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Этот успех позволил подопечным Оскара Ратулутры обойти "Реал" и выйти на первое место в группе. В следующем туре "Шахтер" снова встретится с "королевским" клубом, но уже в Мадриде.

Интересно, что несколько дней назад "Заря" разгромила "Шахтер" в чемпионате Украины среди молодежи.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник утром "Шахтер" определился с составом на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов.

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