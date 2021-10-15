'Заря' неожиданно разгромила 'Шахтер' в чемпионате Украины среди молодежи

Накануне матчей основных составов в Премьер-лиге Украины свои игры проводят молодежные команды (U-19). Громкой сенсацией завершилась в пятницу, 15 октября, встреча донецкого "Шахтера" и луганской "Зари" в 11-м туре. "Горняки", которые до этого выиграли все 10 матчей с общей разностью забитых и пропущенных мячей 33-3, проиграли середняку с крупным счетом – 0:6!

До перерыва в Счастливом, что под Киевом, "Заря" забила лишь однажды, а вот во втором тайме учинила разгром. Причем, два раза игроки "Шахтера" отправляли мяч в сетку своих ворот.

Сложным в этот день оказался матч и для молодежного состава "Динамо". В зрелищной выездной игре с середняками из "Львова" киевляне отыгрались лишь в добавленное время с пенальти – 3:3.

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Несмотря на неудачу, "Шахтер" остался во главе турнирной таблицы. "Динамо" отстает от лидера на пять очков. К этому дуэту приблизился "Металлист 1925". Харьковчане на четвертой добавленной минуте вырвали победу в Мариуполе – 1:0.

Матч основных составов "Шахтера" и "Зари" начнется в пятницу, 15 октября, в 17:00 на столичном "Олимпийском".

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