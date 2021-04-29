"Шахтер" может купить Бога, чтобы убедить итальянского тренера возглавить клуб – СМИ

"Шахтер" может купить двух футболистов "Сассуоло", чтобы убедить наставника итальянской команды Роберто Де Дзерби возглавить донецкий клуб.

Как сообщает издание Sport.ua со ссылкой на авторитетное информагентство La Gazzetta dello Sport, речь идет о его нынешних подопечных 29-летнем Филипе Джуричиче и 22-летнем Жереми Бога, которых наставник хотел бы взять с собой в случае перехода в новую команду.

Стоимость первого игрока, который выступает на позиции атакующего полузащитника, составляет 10 миллионов евро. Что касается ивуарийского флангового нападающего, то цена на него, согласно авторитетному порталу Transfermarkt, равняется 22 миллионам евро.

Стоит отметить, что их контракты с "Сассуоло" действуют до лета 2022 года, поэтому "Шахтер" может оформить их трансферы со скидкой.

В нынешнем сезоне Серии А Джуричич принял участие в 28 матчах команды, отличился 5 голами и 4 результативными передачами, а Бога появлялся на поле в 23 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли условия двухлетнего контракта, который "горняки" предложили Де Дзерби. Кроме того, стало известно, что в его кандидатуре также заинтересована "Фиорентина".