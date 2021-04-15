"Шахтер" бесплатно отказался от Тайсона – СМИ

Донецкий "Шахтер" досрочно избавится от бразильского полузащитника Тайсона, договор с которым изначально был рассчитан до июня этого года, сообщает UOL.

По информации СМИ, 33-летний футболист сможет бесплатно покинуть украинскую команду и перейти в "Интернасьональ", с которым уже оформил предварительный контракт. Трансфер в бразильский клуб состоится в течение нескольких недель. С командой будет подписан 2-летний договор до июня 2023 года.

Вернувшись в Бразилию, хавбек успеет попасть в заявку на Кубок Либертадорес, а также на все национальные соревнования.

Напомним, что карьеру в Украине Тайсон начал в августе 2010 года, за 6 миллионов евро перейдя из все того же "Интернасьоналя" в "Металлист". С 2013 года выступает в футболке "Шахтера". За это время принял участие в 299 матчах во всех турнирах. Забил 55 мячей и отдал 78 голевых передач.

Отметим, что Тайсон 20 марта был сослан в дубль и не полетел с командой в Харьков на матч 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Львова". Позже директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна объяснил, за что бразилец получил такое наказание.

Также стало известно, что хавбек потеряет половину месячной зарплаты, что составит порядка 125 тысяч евро.