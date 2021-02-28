То, что произошло – это трагедия для "Шахтера", – Сабо

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо, работающий сейчас экспертом на телеканале "Футбол", назвал поражение "Шахтера" от "Зари" трагедией для "горняков".

Йожеф Йожефович не понимает, как защита "оранжево-черных" могла позволить двум футболистам луганского клуба забить на последних секундах гол.

"В пропущенном голе я виню игроков задней линии. Необходимо было отбирать мяч, а не стоять просто и смотреть. Посмотрите – 4 в красной форме и только 2 в белой, и они сотворили такой гол. То, что произошло – это трагедия для "Шахтера", потому что действительно в конце игры после удаления Жуниньо они имели преимущество. Должны были забить гол, но в последний момент чего-то не хватало. Потом была расслабленность – один футболист выключился из эпизода, второй не стал играть. Соломон ведь обладает хорошей скоростью, но и от него ушел игрок "Зари", – заявил Сабо в эфире программы "Тур Online".

Эксперта удивило то, что "Шахтер" абсолютно не прессинговал.

"Потеряли мяч и отходят на свою половину поля. Это для меня новость. Чего они ждали?" – добавил Сабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 16-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Зарей" завершился со счетом 0:1. Победный гол был забит на 94-й минуте.