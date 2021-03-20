"Шахтер" отстранил Тайсона от игр и перевел в дубль – СМИ

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон не полетел с командой в Харьков на матч 19-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) против "Львова".

Как сообщает Meta-Ratings.com.ua, 33-летний игрок сборной Бразилии отстранен от тренировочного процесса основного состава и из-за дисциплинарных санкций переведен в дубль.

Напомним, что карьеру в Украине Тайсон начал в августе 2010 года, за 6 миллионов евро перейдя из "Интернасьоналя" в "Металлист". С 2013 года выступает в футболке "Шахтера". За это время принял участие в 299 матчах во всех турнирах. Забил 55 мячей и отдал 78 голевых передач.

Контракт бразильского вингера с "горняками" истекает 30 июня 2021 года.

Ранее появилась информация, что Тайсон хочет вернуться в "Интернасьональ" и уже договорился о двухлетнем контракте. Чтобы убедить "Шахтер" расстаться со своим лидером, бразильцы готовы заплатить и предоставить "горнякам" первоочередное право на покупку любого из своих основных игроков.