Сезон в УПЛ закончится раньше из-за сборной Украины по футболу

Сезон 2020/21 в украинской Премьер-лиге закончится 9 мая, а не 16 мая, как это планировалось изначально, по просьбе тренерского штаба нашей национальной команды.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что большинство клубов высшего дивизиона поддержали эту инициативу сборной Украины.

"Сборная с самого начала ориентировалась на то, что, если ситуация будет позволять, она обратится с соответствующей просьбой к клубам УПЛ. Большинство команд поддержали эту инициативу. Таким образом 25-й тур будет перенесен на 5 мая, а 26-й – на 9 мая. Это решение еще должна утвердить Украинская ассоциация футбола", – рассказал Дикий в эфире программы "Футбол News".

Финал Кубка Украины, который пройдет в Тернополе, запланирован на 12 мая.

Напомним, что Евро-2020, на котором сыграет сборная Украины, стартует 11 июня 2021 года. Перед этим подопечные Андрея Шевченко должны провести товарищеские матчи против Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам 20-го тура УПЛ "Динамо" лидирует в чемпионате с семиочковым отрывом от "Шахтера" за 6 поединков до окончания сезона.