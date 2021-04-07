Сезон в УПЛ закінчиться раніше через збірну України з футболу

Сезон 2020/21 в українській Прем'єр-лізі закінчиться 9 травня, а не 16 травня, як це планувалося спочатку, на прохання тренерського штабу нашої національної команди.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що більшість клубів вищого дивізіону підтримали цю ініціативу збірної України.

"Збірна з самого початку орієнтувалася на те, що, якщо ситуація буде дозволяти, вона звернеться з відповідним проханням до клубів УПЛ. Більшість команд підтримали цю ініціативу. Таким чином 25-й тур буде перенесений на 5 травня, а 26-й – на 9 травня. Це рішення ще має затвердити Українська асоціація футболу", – розповів Дикий в ефірі програми "Футбол News".

Фінал Кубку України, який пройде в Тернополі, запланований на 12 травня.

Нагадаємо, що Євро-2020, на якому зіграє збірна України, стартує 11 червня 2021 року. Перед цим підопічні Андрія Шевченка мають провести товариські матчі проти Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками 20-го туру УПЛ "Динамо" лідирує в чемпіонаті з семиочковим відривом від "Шахтаря" за 6 поєдинків до закінчення сезону.