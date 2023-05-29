'Севилья' – 'Рома': где смотреть онлайн финал Лиги Европы-2023

Испанская "Севилья" и итальянская "Рома" разыграют главный трофей нынешнего сезона в Лиге Европы УЕФА. Команды встретятся в финале турнира на стадионе "Ференц Пушкаш" в столице Венгрии Будапеште в среду, 31 мая. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

Увидеть противостояние коллективов можно будет увидеть в Украине благодаря трансляции на видеоплатформе Megogo и ее канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на сервисе Volia TV. По традиции во время показа будет организована аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Интересно, что "Севилья" выиграла все свои шесть финалов Лиги Европы, а наставник "Ромы" Жозе Моуриньо никогда не проигрывал финалов еврокубков. Португалец побеждал с "Порту" и "Челси" в Лиге чемпионов, с тем же "Порту" и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, а в минувшем сезоне с "Ромой" выиграл Лигу конференций.

Обе команды не смогли финишировать в своих чемпионата в топ-4, а значит победить игры в Будапеште получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов будущего розыгрыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская футболистка Яна Калинина забила 14 голов в матче национального чемпионата и вошла в историю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!