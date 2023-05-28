Украинская футболистка сделала тетра-дека-трик и вошла в историю

Футболистки "Ворсклы" добыли самую крупную победу в истории чемпионата Украины среди женских команд. В заключительном туре национального первенства сезона 2022/23 подопечные Натальи Зинченко со счетом 23:0 обыграли киевский "Атекс".

Видео дня

Для "Ворсклы" это стало четвертым титулом в истории клуба, три из которых он завоевал под названием "Жилстрой-2".

14 голов в поединке забила нападающая полтавчанка Яна Калинина, завоевав титул лучшего бомбардира сезона (39 голов за 21 матч).

Перед поединком "Ворскла" - "Атекс" 28-летняя уроженка Охтырки отставала от главной конкурентки по бомбардирской гонке на 11 мячей.

В футболе не существует однозначного термина, обозначающего 14 забитых мячей в матче одним игроком. Тетра-дека-трик является комбинацией дека-трика (10 голов) и тетра-трика (4 гола).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!