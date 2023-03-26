Сергей Лемох из ''Кар-Мэн'' ответил полным игнором на просьбу выступить перед матчем сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) предлагал певцу Сергею Лемоху исполнить его знаменитый хит "В Багдаде все спокойно" перед товарищеским матчем сборной России по футболу. Поединок в столице Ирака с национальной командой этой страны запланирован у россиян на 18:00 26 марта.

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Организаторы связались с солистом "Кар-Мэн" с этим предложением, но получили полный игнор. В ответ артист просто перестал выходить на связь.

Это вызвало бурные эмоции у российских болельщиков.

"Лемох оказался самым адекватным. Как только понял, какую дичь от него хотят, сразу перестал выходить на связь. Респект Серёге. Союз бы ещё товарняк с США организовал и предложил Майданову спеть про Сарматушки", – пишут фанаты в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФС предлагал певцу Shaman исполнить гимн Росси перед этой игрой. Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) также просили спеть его песню "Я русский", ставшую гимном пропагандистов РФ. Артист отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта сборная России по футболу не смогла обыграть команду Ирана. Товарищеский матч в Тегеране завершился со счетом 1:1.

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